Проект закону про олігархів суперечить демократії і верховенству права, - експерт

Про це заявив віце-президент Havas Group (Франція) Стефан Фукс під час виступу в Києві.

"Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що ухвалення закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, буде суперечити демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проект закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме розумінню між Францією та Україною", - заявив Стефан Фукс.

Проект закону про олігархів він порівняв з реєстром євреї, які у 1941 році створювали пособники нацистів у Франції.

"Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо", - додав Стефан Фукс.