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Проект закону про олігархів суперечить демократії і верховенству права, - експерт

Автор: Артем Горовенко

Проект закону про олігархів суперечить демократії, верховенству права і призведе до погіршення ставлення європейських країн до України.

Про це заявив віце-президент Havas Group (Франція) Стефан Фукс під час виступу в Києві.

"Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що ухвалення закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, буде суперечити демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проект закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме розумінню між Францією та Україною", - заявив Стефан Фукс.

Проект закону про олігархів він порівняв з реєстром євреї, які у 1941 році створювали пособники нацистів у Франції.

"Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо", - додав Стефан Фукс.

Надаємо, 2 вересня Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

Пізніше Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.

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