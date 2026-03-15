Продукты вместо утилизации будут передавать нуждающимся: что изменится в Украине и для кого
Пока миллионы людей нуждаются в помощи, тонны пригодных продуктов оказываются ежегодно на утилизации. Поэтому в Украине решили ввести европейскую систему банков продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
- Важные изменения: в Украине планируют создать развитую систему банков продовольствия - food banking.
- Как это работает: производители, ритейл и другие поставщики будут направлять излишки продукции в специальные банки, которые будут формировать наборы для уязвимых слоев населения.
- Масштаб проблемы: в Украине ежегодно утилизируют около 2,7 млн тонн пищи (значительная часть которой еще пригодна к употреблению), хотя в гуманитарной помощи нуждаются по меньшей мере 12,7 млн человек.
- Запуск системы: для полноценного старта нужны отдельные законодательные изменения, которые "пропишут" понятные правила для всех.
- Ожидаемый результат: развитие сети банков продовольствия будет иметь одновременно социальный, экономический и экологический эффект.
Сотрудничество с Федерацией банков продовольствия
Гражданам рассказали, что Минэкономики и Украинская федерация банков продовольствия подписали меморандум о сотрудничестве - по развитию системы food banking.
При этом Украинская федерация банков продовольствия - это неприбыльная благотворительная организация, основанная в 2022 году при поддержке Европейской федерации банков продовольствия (FEBA).
Уточняется, что документ подписали 11 марта 2026 года:
- заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий;
- глава правления Украинской федерации банков продовольствия Дмитрий Шкрабатовский.
"Речь идет о развитии в Украине системы банков продовольствия - механизма, который позволяет передавать пригодные к употреблению продукты людям, которые нуждаются в помощи, вместо их утилизации", - объяснили украинцам.
Отмечается, что подписанный меморандум закладывает основу для совместной работы в сфере:
- продовольственной безопасности;
- поддержки уязвимых групп населения;
- уменьшения пищевых потерь.
Так, стороны договорились работать над:
- развитием системы банков продовольствия;
- подготовкой законодательных изменений (решений, которые должны создать условия для передачи пригодных к употреблению продуктов на благотворительные нужды);
- внедрением в Украине подходов, которые уже давно работают в странах ЕС.
Меморандум о сотрудничестве подписали Высоцкий и Шкрабатовский (фото: me.gov.ua)
Как изменится государственная политика в этой сфере
Согласно информации Минэкономики, в Украине:
- ежегодно утилизируют около 2,7 млн тонн пищевых продуктов (значительная часть которых еще пригодна к употреблению);
- миллионы людей нуждаются в продовольственной поддержке.
Именно поэтому развитие системы food banking рассматривается не как отдельная благотворительная инициатива, а как часть современной государственной политики в сфере продовольственной безопасности.
"Для нас это решение - прежде всего о людях и о здоровом подходе к ресурсам и укреплению продовольственной безопасности", - подчеркнул Высоцкий.
Он объяснил, что "пригодные к употреблению продукты должны не уничтожаться, а доходить до тех, кто действительно нуждается в поддержке".
"Именно так работает современная продовольственная безопасность: когда государство, бизнес и общественный сектор вместе уменьшают потери, помогают людям и одновременно снижают нагрузку на окружающую среду", - добавил чиновник.
В результате, по его словам, выигрывают все:
- люди получают помощь;
- бизнес сокращает расходы;
- страна формирует ответственную систему использования продовольствия.
Как работает система банков продовольствия
В Минэкономики сообщили, что по состоянию на 2025 год в гуманитарной помощи нуждались 12,7 млн украинцев.
"Кроме того, официально зарегистрировано более 4,59 млн внутренне перемещенных лиц, а также миллионы людей с инвалидностью и пенсионеров с низким уровнем дохода", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что при таких условиях система банков продовольствия для Украины - это уже не дополнительная опция, а практическая необходимость.
При этом суть этой системы проста: "продукты, которые еще пригодны к потреблению, но уже не будут проданы, не утилизируют, а передают людям, которые в этом нуждаются".
Речь идет о том, что:
- производители, ритейл и другие поставщики - направляют такую продукцию в банки продовольствия;
- банки продовольствия - собирают ее, формируют наборы и передают дальше.
Уточняется, что такая практика много лет успешно работает в Европе и США:
- уменьшает пищевые потери;
- помогает людям;
- объединяет государство, бизнес и общественный сектор.
Когда банки продовольствия "запустят" в Украине
В завершение гражданам рассказали, что важная часть сотрудничества - подготовка законодательных изменений, которые позволят полноценно запустить систему банков продовольствия в Украине.
В частности, речь идет об отдельном законе, понятных правилах насчет:
- сроков реализации и потребления продуктов;
- налоговых стимулов для передачи пищи на благотворительность;
- норм, которые должны уменьшить утилизацию пригодных к употреблению продуктов.
Подчеркивается, что такое решение будет иметь одновременно социальный, экономический и экологический эффект:
- люди, которые нуждаются в помощи, будут получать больше продуктов;
- бизнес - будет меньше тратить на утилизацию;
- окружающая среда - меньше будет страдать от пищевых отходов.
"Развитие сети банков продовольствия позволит ответственнее использовать ресурсы, сокращать пищевые потери и расширять продовольственную поддержку для людей", - подытожили в Минэкономики.
Напомним, ранее мы рассказывали, из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН.
Кроме того, мы объясняли, как часто украинцы могут получать такую помощь.
Читайте также, как ЕС открывает стратегические запасы для Украины.