Продукты вместо утилизации будут передавать нуждающимся: что изменится в Украине и для кого

Пока миллионы людей нуждаются в помощи, тонны пригодных продуктов оказываются ежегодно на утилизации. Поэтому в Украине решили ввести европейскую систему банков продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главное: Важные изменения : в Украине планируют создать развитую систему банков продовольствия - food banking.

: в Украине планируют создать развитую систему банков продовольствия - food banking. Как это работает : производители, ритейл и другие поставщики будут направлять излишки продукции в специальные банки, которые будут формировать наборы для уязвимых слоев населения.

: производители, ритейл и другие поставщики будут направлять излишки продукции в специальные банки, которые будут формировать наборы для уязвимых слоев населения. Масштаб проблемы : в Украине ежегодно утилизируют около 2,7 млн тонн пищи (значительная часть которой еще пригодна к употреблению), хотя в гуманитарной помощи нуждаются по меньшей мере 12,7 млн человек.

: в Украине ежегодно утилизируют около 2,7 млн тонн пищи (значительная часть которой еще пригодна к употреблению), хотя в гуманитарной помощи нуждаются по меньшей мере 12,7 млн человек. Запуск системы : для полноценного старта нужны отдельные законодательные изменения, которые "пропишут" понятные правила для всех.

: для полноценного старта нужны отдельные законодательные изменения, которые "пропишут" понятные правила для всех. Ожидаемый результат: развитие сети банков продовольствия будет иметь одновременно социальный, экономический и экологический эффект.

Сотрудничество с Федерацией банков продовольствия

Гражданам рассказали, что Минэкономики и Украинская федерация банков продовольствия подписали меморандум о сотрудничестве - по развитию системы food banking.

При этом Украинская федерация банков продовольствия - это неприбыльная благотворительная организация, основанная в 2022 году при поддержке Европейской федерации банков продовольствия (FEBA).

Уточняется, что документ подписали 11 марта 2026 года:

заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий;

глава правления Украинской федерации банков продовольствия Дмитрий Шкрабатовский.

"Речь идет о развитии в Украине системы банков продовольствия - механизма, который позволяет передавать пригодные к употреблению продукты людям, которые нуждаются в помощи, вместо их утилизации", - объяснили украинцам.

Отмечается, что подписанный меморандум закладывает основу для совместной работы в сфере:

продовольственной безопасности;

поддержки уязвимых групп населения;

уменьшения пищевых потерь.

Так, стороны договорились работать над:

развитием системы банков продовольствия;

подготовкой законодательных изменений (решений, которые должны создать условия для передачи пригодных к употреблению продуктов на благотворительные нужды);

внедрением в Украине подходов, которые уже давно работают в странах ЕС.

Меморандум о сотрудничестве подписали Высоцкий и Шкрабатовский (фото: me.gov.ua)

Как изменится государственная политика в этой сфере

Согласно информации Минэкономики, в Украине:

ежегодно утилизируют около 2,7 млн тонн пищевых продуктов (значительная часть которых еще пригодна к употреблению);

(значительная часть которых еще пригодна к употреблению); миллионы людей нуждаются в продовольственной поддержке.

Именно поэтому развитие системы food banking рассматривается не как отдельная благотворительная инициатива, а как часть современной государственной политики в сфере продовольственной безопасности.

"Для нас это решение - прежде всего о людях и о здоровом подходе к ресурсам и укреплению продовольственной безопасности", - подчеркнул Высоцкий.

Он объяснил, что "пригодные к употреблению продукты должны не уничтожаться, а доходить до тех, кто действительно нуждается в поддержке".

"Именно так работает современная продовольственная безопасность: когда государство, бизнес и общественный сектор вместе уменьшают потери, помогают людям и одновременно снижают нагрузку на окружающую среду", - добавил чиновник.

В результате, по его словам, выигрывают все:

люди получают помощь;

бизнес сокращает расходы;

страна формирует ответственную систему использования продовольствия.

Как работает система банков продовольствия

В Минэкономики сообщили, что по состоянию на 2025 год в гуманитарной помощи нуждались 12,7 млн украинцев.

"Кроме того, официально зарегистрировано более 4,59 млн внутренне перемещенных лиц, а также миллионы людей с инвалидностью и пенсионеров с низким уровнем дохода", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при таких условиях система банков продовольствия для Украины - это уже не дополнительная опция, а практическая необходимость.

При этом суть этой системы проста: "продукты, которые еще пригодны к потреблению, но уже не будут проданы, не утилизируют, а передают людям, которые в этом нуждаются".

Речь идет о том, что:

производители, ритейл и другие поставщики - направляют такую продукцию в банки продовольствия;

банки продовольствия - собирают ее, формируют наборы и передают дальше.

Уточняется, что такая практика много лет успешно работает в Европе и США:

уменьшает пищевые потери;

помогает людям;

объединяет государство, бизнес и общественный сектор.

Когда банки продовольствия "запустят" в Украине

В завершение гражданам рассказали, что важная часть сотрудничества - подготовка законодательных изменений, которые позволят полноценно запустить систему банков продовольствия в Украине.

В частности, речь идет об отдельном законе, понятных правилах насчет:

сроков реализации и потребления продуктов;

налоговых стимулов для передачи пищи на благотворительность;

норм, которые должны уменьшить утилизацию пригодных к употреблению продуктов.

Подчеркивается, что такое решение будет иметь одновременно социальный, экономический и экологический эффект:

люди, которые нуждаются в помощи, будут получать больше продуктов;

бизнес - будет меньше тратить на утилизацию;

окружающая среда - меньше будет страдать от пищевых отходов.

"Развитие сети банков продовольствия позволит ответственнее использовать ресурсы, сокращать пищевые потери и расширять продовольственную поддержку для людей", - подытожили в Минэкономики.