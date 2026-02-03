Не лише гроші: з чого складаються продуктові набори для українців від ВПП ООН

Всесвітня продовольча програма ООН щомісяця підтримує понад 600 тисяч людей у прифронтових регіонах України. При цьому формат допомоги залежить від умов на місцях і потреб громадян.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю ВПП ООН Антуан Валлас .

Якою може бути гуманітарна допомога українцям

У тих громадах, де магазини не працюють або ж доступ до продуктів обмежений, ВПП доставляє:

продуктові набори на 30 днів ;

; свіжий хліб від місцевих пекарень.

"Там, де ринки функціонують, ми надаємо грошову допомогу - щоб родини могли самі обирати, що їм потрібно найбільше", - розповів Валлас.

Він зауважив, що сьогодні саме грошова підтримка є основною формою допомоги для більшості отримувачів ВПП в Україні.

"Грошова допомога дає родинам гнучкість - можливість купувати саме те, що їм найбільше потрібно, особливо в умовах перебоїв з електро- та газопостачанням", - додав фахівець.

Тим часом люди, які евакуюються або прибувають до транзитних центрів, отримують окремо 5-денні набори готової до споживання їжі.

5-денний продуктовий набір (фото: ВПП ООН, Асіф Махмуд)

"Це дозволяє забезпечити доступ до продуктів у перші критичні дні після виїзду з небезпечних територій і супроводжується подальшою реєстрацією на грошову допомогу", - пояснив представник ВПП ООН.

Що входить до складу продуктових наборів

Для українців, які живуть найближче до лінії фронту, основний формат допомоги залишається незмінним.

"Це продуктовий набір вагою близько 13 кг, який покриває приблизно 60% середньомісячної калорійної потреби людини", - повідомив Валлас.

Він уточнив, що набір є збалансованим за поживними речовинами та містить продукти тривалого зберігання:

крупи;

борошно;

макарони;

консерви;

олію;

цукор;

сіль.

Гуманітарний набір допомоги містить різні продукти (фото: ВПП ООН, Асіф Махмуд)

При цьому всі продукти відповідають міжнародним гуманітарним стандартам харчування.

Насамкінець Валлас визнав: "хоча ВПП постійно аналізує умови роботи та зворотний зв'язок від громад, зміна складу набору є складним процесом, який впливає на логістику, контракти з постачальниками та харчові стандарти".

"Наразі головний фокус - розширення грошової допомоги там, де це можливо", - підсумував він.