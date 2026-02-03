ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Гроші чи продукти? В ООН пояснили, як часто українці можуть отримувати допомогу

Вівторок 03 лютого 2026 20:29
UA EN RU
Гроші чи продукти? В ООН пояснили, як часто українці можуть отримувати допомогу Фото: Скільки допомоги від ООН можуть отримати українці (прес-служба ВПП ООН)
Автор: Тетяна Веремєєва, Ірина Костенко

Різні формати допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН передбачають різну періодичність та умови надання - залежно від ситуації, в якій опинилася людина, та потреб конкретної громади.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник відділу зв’язків з громадськістю Всесвітньої продовольчої програми ООН Антуан Валлас.

Читайте також: В ООН назвали критерії допомоги українцям

Яку допомогу і як часто надає ВПП ООН

За його словами, п’ятиденні продуктові набори є разовою екстреною допомогою. Їх зазвичай надають під час евакуації або в транзитних центрах. Паралельно таких людей реєструють для отримання грошової підтримки.

Для прифронтових громад ВПП доставляє щомісячні продуктові набори вагою 13 кг. Їх розподіляють орієнтовно раз на місяць - залежно від безпекової ситуації та наявного фінансування. Такий набір покриває близько 60% середньомісячної потреби людини в калоріях і забезпечує базовий поживний баланс за рахунок продуктів тривалого зберігання.

Також ВПП надає грошову допомогу, яка може виплачуватися кілька місяців поспіль. Наприклад:

  • після обстрілів, які пошкодили житло, або під час евакуації виплачується багатоцільова грошова допомога у розмірі 10 800 гривень на людину;
  • для мешканців районів поблизу лінії фронту, де працюють ринки, діє програма щомісячної підтримки у розмірі 1 200 гривень.

Гроші чи продукти? В ООН пояснили, як часто українці можуть отримувати допомогу
На яку допомогу від ООН можуть розраховувати українці (інфографіка: РБК-Україна)

Як контролюють розподіл допомоги

Антуан Валлас наголосив, що ВПП ООН працює за прозорими критеріями відбору отримувачів і має багаторівневу систему контролю, щоб допомога доходила саме до тих, хто її потребує.

На місцях організація співпрацює з локальними гуманітарними партнерами, які відповідають за реєстрацію, логістику та розподіл допомоги. Вони перевіряють документи та відповідність критеріям вразливості.

Окремо ВПП переглядає списки отримувачів і звіряє дані з іншими гуманітарними організаціями, щоб уникнути дублювання. Також моніторингові команди регулярно виїжджають в громади, спостерігають за процесом розподілу та збирають зворотний зв’язок від людей.

Крім того, в організації діє безкоштовна гаряча лінія, куди можна звернутися зі скаргами або повідомити про можливі порушення під час надання допомоги.

Раніше РБК-Україна писало, кого відносять до пріоритетних категорій і що реєстрація на допомогу відбувається лише через місцеву владу та партнерів, а не онлайн самостійно.

Також ми розповідали, що входить в продуктові набори від ООН для українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Гуманітарна допомога
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом