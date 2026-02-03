Гроші чи продукти? В ООН пояснили, як часто українці можуть отримувати допомогу
Різні формати допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН передбачають різну періодичність та умови надання - залежно від ситуації, в якій опинилася людина, та потреб конкретної громади.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник відділу зв’язків з громадськістю Всесвітньої продовольчої програми ООН Антуан Валлас.
Яку допомогу і як часто надає ВПП ООН
За його словами, п’ятиденні продуктові набори є разовою екстреною допомогою. Їх зазвичай надають під час евакуації або в транзитних центрах. Паралельно таких людей реєструють для отримання грошової підтримки.
Для прифронтових громад ВПП доставляє щомісячні продуктові набори вагою 13 кг. Їх розподіляють орієнтовно раз на місяць - залежно від безпекової ситуації та наявного фінансування. Такий набір покриває близько 60% середньомісячної потреби людини в калоріях і забезпечує базовий поживний баланс за рахунок продуктів тривалого зберігання.
Також ВПП надає грошову допомогу, яка може виплачуватися кілька місяців поспіль. Наприклад:
- після обстрілів, які пошкодили житло, або під час евакуації виплачується багатоцільова грошова допомога у розмірі 10 800 гривень на людину;
- для мешканців районів поблизу лінії фронту, де працюють ринки, діє програма щомісячної підтримки у розмірі 1 200 гривень.
На яку допомогу від ООН можуть розраховувати українці (інфографіка: РБК-Україна)
Як контролюють розподіл допомоги
Антуан Валлас наголосив, що ВПП ООН працює за прозорими критеріями відбору отримувачів і має багаторівневу систему контролю, щоб допомога доходила саме до тих, хто її потребує.
На місцях організація співпрацює з локальними гуманітарними партнерами, які відповідають за реєстрацію, логістику та розподіл допомоги. Вони перевіряють документи та відповідність критеріям вразливості.
Окремо ВПП переглядає списки отримувачів і звіряє дані з іншими гуманітарними організаціями, щоб уникнути дублювання. Також моніторингові команди регулярно виїжджають в громади, спостерігають за процесом розподілу та збирають зворотний зв’язок від людей.
Крім того, в організації діє безкоштовна гаряча лінія, куди можна звернутися зі скаргами або повідомити про можливі порушення під час надання допомоги.
