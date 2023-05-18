Продовження "зернової угоди" та просування ЗСУ під Бахмутом: новини за 17 травня

Війна Росії проти України: останні новини

"Зернову угоду" продовжили ще на два місяці, - Ердоган

Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження "зернової угоди". Експорт українського зерна Чорним морем відбуватиметься ще як мінімум два місяці.

"Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів та внеску наших українських друзів, було прийнято рішення про продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці", - зазначив глава турецької держави Реджеп Таїп Ердоган.

ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку, у місті - запеклі бої

Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої, ворог просувається.

"Ми проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо на флангах. Не стала винятком і ця доба - сили оборони просунулися на різних ділянках до 500 метрів, звільняючи українську землю, саме на Бахмутському напрямку", - розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Черевий.

САП просить взяти екс-голову Верховного Суду Князєва під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопочеться про взяття колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва під варту. Рішення очікується вже 18 травня.

"17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з наданням дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні САП.

У ВП підтвердили. Президент ПАР хоче приїхати до Зеленського із "мирною ініціативою"

Глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

"Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса дійсно інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", - розповів речник президента Сергій Никифоров.

У Міноборони розповіли, скільки ескадрилій F-16 потрібно Україні для зміни ситуації на фронті

Для зміни ситуації на фронті Україні потрібно хоча б дві-три ескадрильї винищувачів F-16.

"Передача кількох одиниць цієї техніки (F-16 - ред.) не дасть бажаного ефекту... Наприклад, 2-3 ескадрильї F-16 (понад 30 літаків - ред.) сьогодні істотно вплинули б на хід бойових дій - це б повністю змінило ситуацію на фронті", - повідомили у Міноборони.

Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Французький Сенат (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

"Французький Сенат щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.