САП просить взяти екс-голову Верховного Суду Князєва під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про взяття колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва під варту. Рішення очікується вже завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

"17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, засідання призначено на 11:00 год 18 травня 2023 року.

Про результати розгляду подання в САП обіцяють повідомити додатково.

Захист Князєва оскаржив затримання

Зазначимо, що сьогодні Вищий Антикорупційний Суд розгляне скаргу захисника на затримання Князєва.

"Сьогодні, 17 травня, о 12.30 призначено судове засідання з розгляду скарги захисника на затримання екс-глави Верховного Суду", - анонсували у ВАКС.

Що відомо про справу

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали екс-голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Згодом пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру. Таке рішення означає звільнення його з посади.

І, як вже повідомлялось, 16 травня керівник САП особисто повідомив про підозру Князєву та адвокату, яких викрито на хабарі. Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

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