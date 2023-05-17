Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу у Twitter .

"Французький Сенат щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не повинні бути забуті.