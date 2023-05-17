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Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Середа 17 травня 2023 20:49
Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Французький Сенат (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Французький Сенат щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не повинні бути забуті.

Нагадаємо, раніше нижня палата парламенту Франції (Національні збори) визнала Голодомор геноцидом народу України.

Також ми писали, що парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.

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Франція МЗС України Дмитро Кулеба Голодомор
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