ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збиті "Кинджали" стали сюрпризом та конфузом для Путіна, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Середа 17 травня 2023 09:25
Збиті "Кинджали" стали сюрпризом та конфузом для Путіна, - британська розвідка Фото: Путін осоромився з "Кинжалами" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останній тиждень загострилася битва у повітрі, яка призвела до чергових сюрпризів та конфузів для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, лише 13 травня над Брянською областю Росії зазнали краху чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (два бойові літаки і два вертольоти).

Крім того, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинжал".

За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька "Кинджалів".

"Зростаюча повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виняткове занепокоєння ВКС, оскільки вони використовують цей район для розгортання авіації на підтримку війни. Очевидна вразливість "Кинджалів", ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною" , - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 16 травня російська армія намагалася вдарити по Києву. Зокрема, було застосовано "гіперзвукові" ракети "Кинжал". Їх усі збили українські сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу