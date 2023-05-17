Збиті "Кинджали" стали сюрпризом та конфузом для Путіна, - британська розвідка

За останній тиждень загострилася битва у повітрі, яка призвела до чергових сюрпризів та конфузів для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, лише 13 травня над Брянською областю Росії зазнали краху чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (два бойові літаки і два вертольоти).

Крім того, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинжал".

За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька "Кинджалів".

"Зростаюча повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виняткове занепокоєння ВКС, оскільки вони використовують цей район для розгортання авіації на підтримку війни. Очевидна вразливість "Кинджалів", ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною" , - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 16 травня російська армія намагалася вдарити по Києву. Зокрема, було застосовано "гіперзвукові" ракети "Кинжал". Їх усі збили українські сили ППО.