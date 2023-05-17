На війні в Україні Росія втратила військо, як у 16 армій НАТО, - дані рейтингу
Втрати Росії у війні в Україні є найбільшими найбільші втрати в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема, РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Global Firepower.
"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія. Зокрема, у ТОП-5 увійшли:
- Болгарія - 25 тисяч регулярних військ;
- Фінляндія - 24 тисячі регулярних військ;
- Угорщина - 23 тисячі регулярних військ;
- Норвегія - 23 тисячі регулярних військ;
- Литва, Данія - 16 тисяч регулярних військ.
Цікаво, що втрати Росії не перевищують чисельність армій лише трьох країн НАТО, а саме:
- США - 1 млн 390 тисяч регулярних військових;
- Туреччини - 425 тисяч регулярних військових;
- Франції - 205 тисяч регулярних військових.
Як повідомлялось, за даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.
Нагадаємо, за квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.
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