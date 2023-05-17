Втрати Росії в Україні перевищили 200 тисяч військових, - Генштаб

За даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялося, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби сталося 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Війська РФ посилили ракетні удари по Україні, намагаючись у такий спосіб відкласти контрнаступ ЗСУ на кілька тижнів, або місяців.

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