Втрати Росії в Україні перевищили 200 тисяч військових, - Генштаб
За даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3771 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 7365 (+17) од,
- артилерійських систем - 3166 (+16) од,
- РСЗВ - 562 (+0) од,
- засоби ППО - 318 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2748 (+16),
- крилаті ракети - 982 (+9),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,
- спеціальна техніка - 417 (+7)
Як повідомлялося, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби сталося 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.
Війська РФ посилили ракетні удари по Україні, намагаючись у такий спосіб відкласти контрнаступ ЗСУ на кілька тижнів, або місяців.
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