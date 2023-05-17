Через обстріл селища у Херсонській області загинула дитина

Російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області у середу, 17 травня. Через ворожу атаку загинула дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Він зазначив, що батько приніс загиблу дитину до лікарні на руках.

Окрім того, ще дві людини отримали поранення. Всі вони перебували біля магазину.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли реанімаційне відділення у Бериславі.

Вночі окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні та зруйнували два під’їзди.

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