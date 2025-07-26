Продовження воєнного стану в Україні та нові заступники Шмигаля: новини за 25 липня

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 5 листопада 2025 року.

Ухвалені Верховною Радою 15 липня проєкти затверджують укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

У міністра оборони Шмигаля нові заступники

Міністр оборони Денис Шмигаль оголосив імена та прізвища своїх шести заступників. Ними стали Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, Володимир Заверуха, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.

Шмигаль коротко розповів про своїх нових заступників та пояснив, хто й чим буде займатися. Більшість з них вже займала ті, або інші посади у Міністерстві оборони, а дехто прийшов з Міністерства стратегічної промисловості, або з Міністерства цифрової трансформації.

ЄС уріже наступний транш для України: які причини та нова сума

Європейський Союз значно уріже наступний транш у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами, але, як стало відомо РБК-Україна, і на терміни цієї виплати міг вплинути антикорупційний скандал.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутись ще три місяці тому, - сказав Трамп щодо тристоронньої зустрічі.

В Україну прибула нова система ППО Patriot, - The Telegraph

Україна на цьому тижні отримала нову систему протиповітряної оборони Patriot, доставка якої раніше обговорювалась з представниками німецького уряду.

За даними The Telegraph, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 10 млрд доларів допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торгівельних мит проти РФ і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула нова система Patriot.

"Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї", - зазначили джерела видання.

"Кібервибух" у Криму: ГУР стерло всі сервери окупаційної адміністрації

Кіберфахівці Головного управління розвідки України провели масштабну спецоперацію проти окупаційної влади Криму.