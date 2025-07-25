В міністра оборони Шмигаля нові заступники: що про них відомо
Міністр оборони Денис Шмигаль оголосив імена та прізвища своїх шести заступників. Ними стали Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, Володимир Заверуха, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Шмигаля.
Шмигаль коротко розповів про своїх нових заступників та пояснив, хто й чим буде займатися. Більшість з них вже займала ті, або інші посади у Міністерстві оборони, а дехто прийшов з Міністерства стратегічної промисловості, або з Міністерства цифрової трансформації.
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк - перший заступник міністра оборони. Був радником командувача Сил логістики Збройних сил України, вже обіймав посади заступника та Першого заступника голови МОУ. Має величезний досвід у сфері вибудови логістики.
Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк (Міноборони України)
Сергій Боєв - заступник міністра оборони. Був радником та заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, з травня 2025 - був Першим заступником міністра. Має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.
Заступник міністра оборони Сергій Боєв (Міноборони України)
Анна Гвоздяр - заступник міністра оборони. Раніше працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Експерт у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.
Заступник міністра оборони Анна Гвоздяр (Міноборони України)
Полковник Володимир Заверуха - заступник міністра оборони. Має великий досвід роботи в оборонному секторі, опікувався питаннями військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. Раніше був першим заступником міністра стратегічної промисловості.
Заступник міністра оборони Володимир Заверуха (Міноборони України)
Майор Юрій Мироненко - заступник міністра оборони. Має досвід керівництва великими холдингами та досвід у сфері дронових технологій. Учасник оборони Києва, екскомандир підрозділу БПЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Ексочільник Держспецзв'язку в 2023-2024 роках. Останнім часом очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ.
Заступник міністра оборони Юрій Мироненко (Міноборони України)
Оксана Ферчук - заступник міністра оборони питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Колишня радниця міністра оборони, працювала у сфері цифровізації. Вона координувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. До початку війни була топменеджером відомих українських компаній.
Заступник міністра оборони Оксана Ферчук (Міноборони України)
Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів приєднав Мінстратегпром до Міноборони. Це створить єдиний простір оборонного управління та посилить координацію і взаємодію усіх його елементів.
В той же день президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Дениса Шмигаля та озвучив головні пріоритети роботи Міноборони.
Варто нагадати, що минулого тижня Верховна Рада призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони - за кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.
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