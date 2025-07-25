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Ердоган хоче звести Зеленського і Путіна у Стамбулі й обговорить це з Трампом

Анкара, П'ятниця 25 липня 2025 22:01
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Ердоган хоче звести Зеленського і Путіна у Стамбулі й обговорить це з Трампом Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна, заяву Ердогана наводить канцелярія турецького лідера.

Ердоган нагадав, що українська та російська делегації зустрілися цього тижня в палаці Чираган. Захід провів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

При цьому перед поїздкою в Чираган українські чиновники зустрілися з турецьким лідером в Анкарі. Також Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"На наступному етапі, особливо, можливо, протягом цього тижня, ми постараємося знову провести переговори з паном Путіним, а також із паном Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського - ред.) разом у Стамбулі", - додав він.

Як підносили цитату Ердогана турецькі ЗМІ

Раніше видання Hurriyet помилково повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським - саме це і пропонував Ердоган.

До слова, на переговорах між Україною і Росією українські чиновники запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів - Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.

Глава української держави звертав увагу, що досягти миру можна тільки в рамках зустрічі на рівні лідерів, оскільки в РФ усе вирішує Путін.

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