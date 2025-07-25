Ердоган хоче звести Зеленського і Путіна у Стамбулі й обговорить це з Трампом

" На наступному етапі, особливо, можливо, протягом цього тижня, ми постараємося знову провести переговори з паном Путіним, а також із паном Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського - ред.) разом у Стамбулі ", - додав він.

При цьому перед поїздкою в Чираган українські чиновники зустрілися з турецьким лідером в Анкарі. Також Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Ердоган нагадав, що українська та російська делегації зустрілися цього тижня в палаці Чираган. Захід провів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Як підносили цитату Ердогана турецькі ЗМІ

Раніше видання Hurriyet помилково повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським - саме це і пропонував Ердоган.

До слова, на переговорах між Україною і Росією українські чиновники запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів - Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.

Глава української держави звертав увагу, що досягти миру можна тільки в рамках зустрічі на рівні лідерів, оскільки в РФ усе вирішує Путін.

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