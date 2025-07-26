Продление военного положения в Украине и новые заместители Шмыгаля: новости за 25 июля

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года.

Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

У министра обороны Шмыгаля новые заместители

Министр обороны Денис Шмыгаль объявил имена и фамилии своих шести заместителей. Ими стали Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

Шмыгаль коротко рассказал о своих новых заместителях и объяснил, кто и чем будет заниматься. Большинство из них уже занимали те или иные должности в Министерстве обороны, а некоторые пришли из Министерства стратегической промышленности, или из Министерства цифровой трансформации.

ЕС урежет следующий транш для Украины: какие причины и новая сумма

Европейский Союз значительно урежет следующий транш в рамках программы Ukraine Facility. Официальная причина - страна не успевает с реформами, но, как стало известно РБК-Украина, и на сроки этой выплаты мог повлиять антикоррупционный скандал.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад, - сказал Трамп относительно трехсторонней встречи.

В Украину прибыла новая система ПВО Patriot, - The Telegraph

Украина на этой неделе получила новую систему противовоздушной обороны Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.

По данным The Telegraph, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил введением жестких торговых пошлин против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.

"Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней", - отметили источники издания.

"Кибервзрыв" в Крыму: ГУР стерло все серверы оккупационной администрации

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.