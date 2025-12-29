Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях

НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили групу народних депутатів, які продавали голоси у Верховній Раді. До групи входили нардепи від "Слуги народу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними РБК-Україна, мова про наступних народних депутатів:
Народний депутат IX скликання від "Слуги народу", обраний у Харківській області. Член комітету з питань енергетики та ЖКГ. До політики працював у сфері освіти, доктор технічних наук, засновник власного благодійного фонду.
22 липня 2025 року Євгеній Пивоваров проголосував за законопроєкт №12414, який поставив НАБУ і САП у залежність від Генерального прокурора. Документ викликав широку критику, оскільки фактично нівелював незалежність антикорупційних органів.
Раніше Пивоваров підтримав містобудівну реформу №5655, яку громадськість вважала вигідною забудовникам і такою, що обмежує участь громад у відбудові. Закон так і не набув чинності через суспільний спротив. У 2023 році його також згадували серед нардепів, які під час війни придбали елітні авто.
Нардеп IX скликання від "Слуги народу" з Миколаївщини, член комітету з питань транспорту та інфраструктури, очолює профільний підкомітет. Бізнесмен, засновник і керівник гранітного кар’єру.
Ігор Негулевський також голосував за законопроєкт №12414, який обмежив автономію НАБУ і САП. Раніше він підтримав містобудівну реформу №5655, що викликала резонанс і критику з боку експертного середовища.
Попри значні статки, Негулевський отримував майже максимальні компенсації за оренду житла з бюджету. Окрему увагу привернув його допис у соцмережах про облаштування шпиталю в Баштанці - за кілька днів після цього об’єкт був зруйнований обстрілом.
22 липня 2025 року Ольга Савченко проголосувала за законопроєкт №12414 щодо підпорядкування антикорупційних органів Генпрокуратурі. Її позиція викликала дискусії з огляду на роботу у правоохоронному блоці парламенту.
У Верховній Раді є заступницею голови фракції "Слуга народу", раніше працювала у Комітеті з питань регламенту, а з 2022 року - у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Була довіреною особою Володимира Зеленського під час президентських виборів 2019 року.
За фахом юристка, має освіту у сфері фінансів та права. До політичної кар’єри працювала у приватній компанії. Народилася на Київщині, політично активна з початку 2010-х років.
Михайло Лаба підтримав законопроєкт №12414, а також раніше проголосував за містобудівну реформу №5655, яка так і не була підписана через суспільний резонанс і критику.
Народний депутат IX скликання від "Слуги народу", член бюджетного комітету. Має значний досвід у місцевому самоврядуванні - багато років очолював Невицьку громаду та працював у районних радах.
Також є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, заснував низку громадських організацій. Політичну діяльність розпочав ще наприкінці 1990-х років.
Юрій Кісєль народився 28 лютого 1963 року в Кривому Розі. Має інженерну освіту - закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "промислове та цивільне будівництво". Тривалий час працював у будівельній галузі, зокрема очолював виробничі цехи підприємства "Кривбасбудіндустрія", був директором і співвласником комерційних компаній.
У політику Кисиль прийшов у 2019 році, ставши народним депутатом від партії "Слуга народу" (№43 у списку). У Верховній Раді обіймає посаду заступника голови фракції та очолює Комітет з питань транспорту та інфраструктури. Також залучений до розвитку міжпарламентських зв’язків з низкою країн.
27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. Операцію правоохоронці провели під прикриттям.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що угруповання діяло системно, а слідством задокументовано регулярне отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.
Згодом у НАБУ заявили про перешкоджання детективам з боку співробітників Управління державної охорони під час проведення слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО натомість запевнили, що діяли в межах закону, здійснюючи стандартні перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.
В Управлінні держохорони уточнили, що під час однієї з перевірок було оглянуто осіб, залучених детективами НАБУ як понятих, після чого їм дозволили проїзд.
Окремо з’являлася інформація про нібито проведення обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова ("Юзіка"), однак у НАБУ та САП ці повідомлення спростували, наголосивши, що жодних слідчих дій щодо нього наразі не здійснюється.
Вже сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання народними депутатами неправомірної вигоди за "потрібні" голосування.