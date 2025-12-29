UA

Продаж голосів у Раді: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві

Ілюстративне фото: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, угруповання мало ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей. До його складу входили чинні народні депутати України, а також службові особи апарату Верховної Ради. Координацію діяльності групи здійснював один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в месенджері WhatsApp. Після успішних голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти.

Наразі про підозру повідомлено п’ятьом народним депутатам України. Усім підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обшуки НАБУ у Раді

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати України. Операцію провели під прикриттям.

У САП зазначили, що угруповання діяло на постійній основі, а слідство встановило факти регулярного отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.

Пізніше в НАБУ заявили про перешкоджання детективам з боку співробітників Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО у відповідь запевнили, що діяли відповідно до закону, здійснюючи перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.

В УДО уточнили, що під час однієї з перевірок було оглянуто осіб, яких детективи НАБУ залучили як понятих, після чого їм дозволили проїзд.

Також з’явилася інформація про нібито обшуки у народного депутата Юрія Корявченкова ("Юзіка"), однак у НАБУ та САП це спростували, заявивши, що жодних слідчих дій щодо нього наразі не проводять.

НАБУСАПВерховна радаХабарКорупція