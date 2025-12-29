Продаж голосів у Раді: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві

Обшуки НАБУ у Раді

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати України. Операцію провели під прикриттям.

У САП зазначили, що угруповання діяло на постійній основі, а слідство встановило факти регулярного отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.

Пізніше в НАБУ заявили про перешкоджання детективам з боку співробітників Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО у відповідь запевнили, що діяли відповідно до закону, здійснюючи перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.

В УДО уточнили, що під час однієї з перевірок було оглянуто осіб, яких детективи НАБУ залучили як понятих, після чого їм дозволили проїзд.

Також з’явилася інформація про нібито обшуки у народного депутата Юрія Корявченкова ("Юзіка"), однак у НАБУ та САП це спростували, заявивши, що жодних слідчих дій щодо нього наразі не проводять.