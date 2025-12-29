Продажа голосов в Раде: группе нардепов объявлено подозрение в системном взяточничестве

По данным следствия, группировка имела иерархическую структуру с четким распределением ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины, а также должностные лица аппарата Верховной Рады. Координацию деятельности группы осуществлял один из народных депутатов.

Для организации голосований участники присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в мессенджере WhatsApp. После успешных голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

Сейчас о подозрении сообщено пяти народным депутатам Украины. Всем подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.