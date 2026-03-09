Проблеми з водою через знеструмлення: в яких районах Києва краще перевірити крани

В яких районах Києва може бути слабкий тиск води

Мешканцям і гостям столиці розповіли, що у зв'язку з аварійним відключенням ДТЕК (компанії, яка забезпечує транспортування електроенергії з магістральної мережі до споживача), були знеструмлені об'єкти "Київводоканалу".

Зазначається, що через це може спостерігатись слабкий тиск у водопровідних мережах таких районів міста:

Солом'янський;

Святошинський;

Голосіївський;

Подільський.

"Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - підсумували у прес-службі водопостачального підприємства.

Публікація "Київводоканалу" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Ситуація з електроенергією в Україні

Варто зазначити, що в лютому перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль визнав: ситуація з електропостачанням складна через суттєві пошкодження ворогом об'єктів енергетики.

Водночас він повідомив, що фахівці:

працюють над запуском додаткової генерації;

використовують рекордні обсяги імпорту для стабілізації системи.

При цьому деякі країни світу стали ключовими постачальниками електроенергії в Україну.

Нещодавно стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії до Європи.

Однак це не означає масштабного виведення електроенергії з країни.

Йдеться лише про невеликі обсяги, які з'являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.