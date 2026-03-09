Проблеми з водою через знеструмлення: в яких районах Києва краще перевірити крани

Спеціалісти "Київводоканалу" попередили людей про проблеми з тиском у водопровідних мережах чотирьох районів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook.
Мешканцям і гостям столиці розповіли, що у зв'язку з аварійним відключенням ДТЕК (компанії, яка забезпечує транспортування електроенергії з магістральної мережі до споживача), були знеструмлені об'єкти "Київводоканалу".
Зазначається, що через це може спостерігатись слабкий тиск у водопровідних мережах таких районів міста:
"Фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - підсумували у прес-службі водопостачального підприємства.
Варто зазначити, що в лютому перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль визнав: ситуація з електропостачанням складна через суттєві пошкодження ворогом об'єктів енергетики.
Водночас він повідомив, що фахівці:
При цьому деякі країни світу стали ключовими постачальниками електроенергії в Україну.
Нещодавно стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії до Європи.
Однак це не означає масштабного виведення електроенергії з країни.
Йдеться лише про невеликі обсяги, які з'являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації.
