Прокурори проситимуть цілодобовий домашній арешт для Труханова

Фото: Геннадій Труханов (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у службовій недбалості, яка стала причиною загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Про це повідомили РБК-Україна в Управлінні комунікацій Офісу генпрокурора.

Так, сторона обвинувачення проситиме для ексмера Одеси Геннадія Труханова цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Йдеться про справу щодо негоди в Одесі, яка призвела до загибелі людей.

Запобіжний захід обиратиме Печерський суд Києва завтра, 31 жовтня.

Що відомо про справу Труханова щодо негоди в Одесі

Нагадаємо, наприкінці вересня в Одесі пройшли сильні зливи, які спричинили масштабні підтоплення. Жертвами стихії стали девʼять людей, серед яких п’ятеро були членами однієї родини - вони проживали на цокольному поверсі будинку, де за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку.

У ввечері вівторка, 28 жовтня стало відомо, що Труханову було вручено підозру у службовій недбалості.

Серед фігурантів двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

За даними правоохоронців, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії. Тож за фактом службової недбалості Труханова і вищевказаним фігурантам було повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

Труханова позбавили українського громадянства

Окремо у жовтні на сайті ОП з’явилася петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу вона набрала 25 тисяч підписів. Наступного дня СБУ повідомила, що Труханов втратив українське громадянство через наявність російського паспорта.

Відтак він автоматично залишив посаду міського голови, а діяльність його радників припинилася. Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію, її очолив Сергій Лисак, колишній керівник Дніпропетровської ОВА. Тимчасовим виконувачем обов’язків мера став секретар міськради Ігор Коваль.

Більше про те, хто такий Геннадій Труханов - у матеріалі РБК-Україна.

