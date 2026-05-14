"Приземлили" 154 дрони: Повітряні сили показали роботу ППО у західних областях

Результати бойової роботи

Військові оприлюднили відео бойової роботи підрозділів під час відбиття масованого удару по заходу нашої країни 13 травня.

До знищення повітряних цілей були залучені мобільні вогневі групи, авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби, а також екіпажі безпілотних авіаційних комплексів.

За даними командування, підрозділам вдалося ліквідувати 154 БпЛА різних типів. Захисники неба працювали злагоджено, забезпечуючи захист критичної інфраструктури та мирного населення у західних регіонах.

Атаки РФ та посилення захисту неба

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши сотню дронів та ракет різних типів, причому основним об'єктом удару став Київ.