Британія максимально прискорить постачання ППО в Україну після атаки РФ

Лондон прискорює постачання систем протиповітряної оборони та засобів боротьби з безпілотниками для України після масштабних атак російських дронів за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони Великої Британії Джона Хілі в мережі Х.

Заява Джона Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив про рішення прискорити військову підтримку України на тлі нещодавніх атак російських безпілотників.

У своїй публікації в мережі X він зазначив, що протягом останніх 24 годин Україна зазнала "шокуючих атак російських дронів".

У відповідь на це британська сторона ухвалила рішення активізувати постачання систем ППО і засобів протидії безпілотникам.

Прискорення військової допомоги

За словами Гілі, Міністерство оборони Великої Британії дало розпорядження максимально прискорити доставку відповідного озброєння.

Йдеться про системи, які мають посилити захист українського повітряного простору від дронових атак.

Підтримка України

Глава британського оборонного відомства наголосив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну в умовах російської агресії.

"Ми стоїмо поруч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими сім'ями", - написав Джон Гілі.

Таким чином Лондон підтвердив подальшу військову підтримку Києва на тлі триваючих атак з боку Росії.

Обстріл України: останні новини

У ніч на 14 травня Росія продовжила масовані атаки по території України, запустивши нову хвилю комбінованих ударів після денного обстрілу. За даними української сторони, основною метою удару став Київ, куди були спрямовані ракети і близько сотні ударних безпілотників різних типів.

Загалом за 13-14 травня російські війська застосували 1567 дронів і 56 ракет. За попередньою інформацією, сили ППО знищили близько 94% безпілотників і 73% ракет.

У столиці повідомляють про дев'ятьох загиблих і десятки постраждалих, ще щонайменше 20 осіб вважають зниклими безвісти. У Києві 15 травня оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих унаслідок останнього масованого обстрілу міста.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський дав доручення Силам оборони та спецслужбам підготувати заходи реагування на масовану атаку Росії, яку було здійснено 13 і 14 травня.

За словами глави держави, йдеться про вироблення комплексної відповіді на останні удари по території України із застосуванням ракет і безпілотників.