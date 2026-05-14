В Європі почали створення "антибалістичної коаліції, - Зеленський

Україна очікує на посилення захисту неба завдяки створенню європейської "антибалістичної коаліції" та новим крокам у межах програми PURL вже до початку літа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Результати Ставки та ППО

Під час засідання Ставки за участю військового керівництва та міністрів було проаналізовано наслідки дводенної ворожої атаки.

Президент повідомив, що рівень збиття дронів наразі становить 93%, проте поставив завдання підвищити цей показник через нові заходи у регіонах.

"Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії "шахедам" та іншим дронам ішло без пауз", - підкреслив глава держави.

Пріоритет антибалістики

Захист від балістичних ракет визначено як щоденний пріоритет.

Зеленський наголосив, що українські дипломати мають демонструвати постійний результат у комунікації з партнерами, оскільки боротьба з балістикою потребує складніших рішень.

Окрему увагу приділили ініціативі європейських країн щодо створення "антибалістичної коаліції".

На думку президента, це стратегічне рішення, яке дозволить Європі забезпечити достатнє власне виробництво необхідних систем ППО та ракет.