"Приземлили" 154 дрона: Воздушные силы показали работу ПВО в западных областях

Комментируя последствия, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что запуск более 1560 беспилотников в течение суток четко демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну.

В связи с эскалацией обстрелов Великобритания официально подтвердила, что максимально ускорит поставки средств ПВО и оборудования для борьбы с дронами.

В то же время Украина ведет работу над усилением ПВО на стратегическом уровне: Зеленский провел специальную Ставку по созданию европейской "антибаллистической коалиции" и внедрению новых оборонных шагов в рамках программы PURL уже к началу лета.