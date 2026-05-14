"Приземлили" 154 дрона: Воздушные силы показали работу ПВО в западных областях

Силы противовоздушной обороны на западе Украины отбили массированную атаку дронов. В целом украинские защитники уничтожили в зоне своей ответственности более 150 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
Военные обнародовали видео боевой работы подразделений во время отражения массированного удара по западу нашей страны 13 мая.
К уничтожению воздушных целей были привлечены мобильные огневые группы, авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, а также экипажи беспилотных авиационных комплексов.
По данным командования, подразделениям удалось ликвидировать 154 БПЛА различных типов. Защитники неба работали слаженно, обеспечивая защиту критической инфраструктуры и мирного населения в западных регионах.
Напомним, в ночь на 14 мая Россияосуществила комбинированную атаку на Украину, применив сотню дронов и ракет различных типов, причем основным объектом удара стал Киев.
Комментируя последствия, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что запуск более 1560 беспилотников в течение суток четко демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну.
В связи с эскалацией обстрелов Великобритания официально подтвердила, что максимально ускорит поставки средств ПВО и оборудования для борьбы с дронами.
В то же время Украина ведет работу над усилением ПВО на стратегическом уровне: Зеленский провел специальную Ставку по созданию европейской "антибаллистической коалиции" и внедрению новых оборонных шагов в рамках программы PURL уже к началу лета.