Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Приземлили" 154 дрона: Воздушные силы показали работу ПВО в западных областях

22:40 14.05.2026 Чт
2 мин
Военные обнародовали кадры уничтожения вражеских дронов
aimg Сергей Козачук
Фото: Силы ПВО на западе Украины отразили массированную атаку дронов (Getty Images)

Силы противовоздушной обороны на западе Украины отбили массированную атаку дронов. В целом украинские защитники уничтожили в зоне своей ответственности более 150 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Читайте также: Британия максимально ускорит поставки ПВО в Украину после атаки РФ

Результаты боевой работы

Военные обнародовали видео боевой работы подразделений во время отражения массированного удара по западу нашей страны 13 мая.

К уничтожению воздушных целей были привлечены мобильные огневые группы, авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, а также экипажи беспилотных авиационных комплексов.

По данным командования, подразделениям удалось ликвидировать 154 БПЛА различных типов. Защитники неба работали слаженно, обеспечивая защиту критической инфраструктуры и мирного населения в западных регионах.

Атаки РФ и усиление защиты неба

Напомним, в ночь на 14 мая Россияосуществила комбинированную атаку на Украину, применив сотню дронов и ракет различных типов, причем основным объектом удара стал Киев.

Комментируя последствия, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что запуск более 1560 беспилотников в течение суток четко демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну.

В связи с эскалацией обстрелов Великобритания официально подтвердила, что максимально ускорит поставки средств ПВО и оборудования для борьбы с дронами.

В то же время Украина ведет работу над усилением ПВО на стратегическом уровне: Зеленский провел специальную Ставку по созданию европейской "антибаллистической коалиции" и внедрению новых оборонных шагов в рамках программы PURL уже к началу лета.

