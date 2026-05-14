Головний удар по Києву: чим била Росія цієї ночі і скільки цілей ліквідувала ППО

Росія в ніч на 14 травня, одразу після масованої денної атаки, завдала по Україні нового комбінованого удару із сотнею дронів та ракет різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 13 травня. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу - 56 ракет і 675 БпЛА: 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (район пуску - Липецька область РФ);

18 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ);

35 крилатих ракет Х-101 (район пуску - Вологодська область РФ);

675 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда, тимчасово окупований Крим). За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 693 цілі - 41 ракету та 652 безпілотники різних типів: 29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

652 ворожі БпЛА різних типів. Зафіксовано: влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях;

падіння збитих уламків БпЛА на 18 локаціях. Станом на ранок атака триває. В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.