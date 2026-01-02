Прийшла із запізненням: коли насправді почалась зима у Києві

Метеорологічна зима у Києві - зі стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C - розпочалась пізніше, ніж могло очікуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
Згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", оприлюдненими Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря грудня у столиці склала 1,0°C.
"Що вище кліматичної норми на 2,8°C", - повідомили громадянам.
Наголошується, що в цілому грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у Києві від початку спостережень.
Уточнюється, що найтепліше у столиці впродовж першого місяця зими було 10 грудня. Тоді максимальна температура підвищилась до +9,3°C.
Підбиваючи підсумки останнього місяця 2025 року, у Центральній геофізичній обсерваторії розповіли, що метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня - стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C.
Зазначається, що це - майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників.
При цьому найхолодніше у столиці було 25 грудня. Тоді мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°C.
"Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55% місячної норми", - підсумували в Центральній геофізичній обсерваторії.
