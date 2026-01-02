RU

Пришла с опозданием: когда на самом деле началась зима в Киеве

Метеорологическая зима пришла в Киев с опозданием (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Метеорологическая зима в Киеве - с устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 0°C - началась позже, чем могло ожидаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Особенности погоды в Киеве в последний месяц 2025 года

Согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", обнародованным Центральной геофизической обсерваторией имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила 1,0°C.

"Что выше климатической нормы на 2,8°C", - сообщили гражданам.

Отмечается, что в целом декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в Киеве с начала наблюдений.

Уточняется, что теплее всего в столице в течение первого месяца зимы было 10 декабря. Тогда максимальная температура повысилась до +9,3°C.

Когда началась метеорологическая зима и было холоднее всего

Подводя итоги последнего месяца 2025 года, в Центральной геофизической обсерватории рассказали, что метеорологическая зима в Киеве началась 24 декабря - устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 0°C.

Отмечается, что это - почти на месяц позже среднемноголетних показателей.

При этом холоднее всего в столице было 25 декабря. Тогда минимальная температура снизилась под утро до -11,1°C.

"Осадков на проспекте Науки выпало 26 мм или 55% месячной нормы", - подытожили в Центральной геофизической обсерватории.

Погодные итоги декабря 2025 года в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в Украину пришло настоящее зимнее похолодание.

Учитывая такую ситуацию украинцев предупредили: на реках и мелководье водохранилищ возможно появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Несмотря на это накануне Нового года в Полтавской области лодка с людьми застряла во льду на Днепре.

Между тем в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

