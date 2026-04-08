Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про перемир'я з Іраном

09:10 08.04.2026 Ср
2 хв
Яка зараз вартість нафти?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про перемир'я з Іраном (Getty Images)

Ціни на нафту знизилися нижче 100 доларів за барель після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як повідомляється, ціни на сиру нафту різко опустилися нижче 100 доларів за барель після того, як Трамп заявив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном.

Видання зазначає, що це найбільше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.

Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent подешевшав приблизно на 16% до близько 93 доларів за барель.

Водночас це все ще значно вище рівня приблизно 73 долари за барель, який фіксувався до початку війни наприкінці лютого.

WTI, американський еталон, впав приблизно до 96 доларів за барель - це зниження приблизно на 14%.

Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном. За цей термін планується остаточно завершити угоду.

Він пояснив, що причина згоди полягає в тому, що США вже "виконали і перевершили всі військові завдання" і просунулися в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.

Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.

За його словами, "буде багато позитивних дій та будуть зароблені великі гроші".

Новини
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла