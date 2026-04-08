Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про перемир'я з Іраном

Ціни на нафту знизилися нижче 100 доларів за барель після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Видання зазначає, що це найбільше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.

Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent подешевшав приблизно на 16% до близько 93 доларів за барель.

Водночас це все ще значно вище рівня приблизно 73 долари за барель, який фіксувався до початку війни наприкінці лютого.

WTI, американський еталон, впав приблизно до 96 доларів за барель - це зниження приблизно на 14%.