"Поводов нет": Зеленский объяснил, почему нельзя ослаблять санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему мир сейчас не должен уменьшать санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

Глава государства рассказал о реакции рынков на прекращение огня на Ближнем Востоке - в частности, снижение цен на нефть.

"Это одновременно правильный сигнал в отношении России - что кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать", - сказано в его заявлении.

Зеленский добавил, что фактически нет поводов уменьшать санкционное давление, ведь ранее об этом говорили как о необходимости ослабить проблемы на мировом нефтяном рынке.

"И если удастся разблокировать Ормузский пролив - а это глобальная необходимость, - российские нефтяные доходы должны и в дальнейшем снижаться. Нефть питает российскую войну и делает Россию уверенной в себе. И именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима, пытались затянуть ту войну", - пояснил президент.

Он заявил, что "война никому не нужна", и подчеркнул важность того, чтобы мировые державы сделали "правильные выводы по безопасности" после того, что произошло.

Напомним, цены на сырую нефть резко упали ниже 100 долларов за баррель после того, как Трамп заявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Это самое большое однодневное падение цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.