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Пожар в Харьковской области полностью уничтожил село

Двуречанский район, Среда 02 сентября 2020 20:32
Пожар в Харьковской области полностью уничтожил село
Фото: пожар в Харьковской области kh.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области из-за пожара, возникшего в Двуречанском лесничестве, полностью уничтожен населенный пункт. Пожар продолжают тушить.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Глава ОГА не рассказал, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем, но добавил, что в еще в двух селах есть места возгорания.

"Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - отметил он.

Пожар продолжают тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд.

Напомним, сегодня на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области произошел масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Горобьевка, где уничтожил 8 домов.

К ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

Кроме того, в районы лесных пожаров отправилась правительственная команда, которая будет отчитываться президенту и премьеру о ситуации там.

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