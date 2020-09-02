ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси"

Москва, Среда 02 сентября 2020 14:10
Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси"
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в Беларуси. Их целью "является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу".

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Более того, по его словам, в Украине находятся лагеря якобы подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", - заявил он.

Лавров считает, что спецслужбы РФ и Беларуси должны этим заниматься более предметно.

"По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", - заявил он.

Напомним, Владимир Макей заявил, что власти страны не позволили реализовать украинский сценарий "цветной революции" извне.

Ранее белорусская оппозиция заявила о нежелании повторения украинского сценарий в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаБеларусьдестабилизация
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь