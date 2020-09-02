Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси"

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", - заявил он.
Лавров считает, что спецслужбы РФ и Беларуси должны этим заниматься более предметно.
"По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", - заявил он.
Напомним, Владимир Макей заявил, что власти страны не позволили реализовать украинский сценарий "цветной революции" извне.