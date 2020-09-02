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На заседании ТКГ согласовали 19 участков разминирования на Донбассе

Киев, Среда 02 сентября 2020 21:08
На заседании ТКГ согласовали 19 участков разминирования на Донбассе
Фото: саперы ГСЧС (facebook.com pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 2 сентября, на заседании Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь.

Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Напомним, ТКГ также согласовала четыре новых участка разведения сил и средств на Донбассе.

Кроме того, украинская делегация в ТКГ предложит варианты переговоров с представителями ОРДЛО, которые могут проходить в формате круглых столов.

Добавим, что Украина в ТКГ обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованных 13 участков для разминирования.

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