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ТКГ согласовала новые участки разведения сил на Донбассе

Киев, Среда 02 сентября 2020 20:56
ТКГ согласовала новые участки разведения сил на Донбассе
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новых участка разведения сил и средств на Донбассе. Решение было принято во время сегодняшнего заседания ТКГ.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Кроме того, группе по вопросам безопасности поставили задачу разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

На каких именно участках планируют в будущем провести разведение сил, пока не разглашают.

Напомним, на заседании 19 августа украинская сторона в ТКГ поддержала предложение относительно 4 новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

Добавим, в конце июля вице-премьер Алексей Резников заявлял, что Украина приблизилась к выполнению договоренностей "нормандской четверки" по разведению сил на Донбассе.

Кроме того, президент Владимир Зеленский объяснял, почему в прошлые годы возникали проблемы с выполнением договоренностей по разведению сил на Донбассе.

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