"ПриватБанк" призупинить всі операції з картками: коли та на скільки

Зазначається, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомила пресслужба банку.

У заяві йдеться, що технічні роботи будуть проводитись у нічний час, коли більшість клієнтів "ПриватБанку" не проводять операцій.

"Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після їх завершення", - порадили українцям.