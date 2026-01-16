"ПриватБанк" призупинить всі операції з картками: коли та на скільки

"ПриватБанк" призупинить проведення всіх операцій з картками, а також роботу банкоматів і терміналів у ніч на 17 січня через планові регламентні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби фінустанови.
Зазначається, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.
"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомила пресслужба банку.
У заяві йдеться, що технічні роботи будуть проводитись у нічний час, коли більшість клієнтів "ПриватБанку" не проводять операцій.
"Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після їх завершення", - порадили українцям.
Нагадаємо, завдяки співпраці "ПриватБанку" з провідними мобільними операторами України, клієнти "Приват24" можуть користуватися онлайн-банкінгом і не платити за використаний у цей час мобільний інтернет.
Зазначимо, "ПриватБанк" почав стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу. Зокрема, стягують комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску - платити доведеться щонайменше 80 гривень.
Крім того, ми повідомляли, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи "від банків". Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".
РБК-Україна також писало, що "ПриватБанк" оголосив про перехід на міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить швидше та зручніше здійснювати міжнародні фінансові операції.