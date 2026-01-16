"ПриватБанк" приостановит все операции с картами: когда и на сколько

"ПриватБанк" приостановит проведение всех операций с картами, а также работу банкоматов и терминалов в ночь на 17 января из-за плановых регламентных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы финучреждения.
Отмечается, что регламентные работы необходимы для увеличения мощности и улучшения безопасности операций с платежными картами.
"В период проведения работ 17 января с 00:05 и до 6:30 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщила пресс-служба банка.
В заявлении говорится, что технические работы будут проводиться в ночное время, когда большинство клиентов "ПриватБанка" не проводят операций.
"Если в период регламентных работ вы планируете проводить любые оплаты - советуем сделать это заранее, или провести после их завершения", - посоветовали украинцам.
Напомним, благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" могут пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.
Отметим, "ПриватБанк" начал взимать деньги за бесплатную ранее услугу. В частности, взимают комиссию за организацию услуги по доставке карты для перевыпуска - платить придется минимум 80 гривен.
Кроме того, мы сообщали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма "от банков". Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
РБК-Украина также писало, что "ПриватБанк" объявил о переходе на международный стандарт SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит быстрее и удобнее осуществлять международные финансовые операции.