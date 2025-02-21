"ПриватБанк" почне стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу: що і коли зміниться
"ПриватБанк" планує стягувати комісію за організацію популярної послуги, яка зараз є безкоштовною. Платити за неї доведеться щонайменше 80 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію, опубліковану на офіційному порталі банківської установи.
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Коли та за яку послугу доведеться платити
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті "ПриватБанку", з 1 січня 2026 року з клієнтів фінустанови планують стягувати комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску.
Зараз ця послуга є безкоштовною, проте з наступного року:
- за доставку банківської картки для перевипуску по Україні доведеться платити 80 гривень (з ПДВ);
- за міжнародну доставку картки для перевипуску - за диференційованим тарифом (який може залежати, зокрема, від країни).
Уточнюється, що до 31 грудня 2025 року послуги з доставки перевипущених карток - не тарифікуються, тобто будуть безкоштовними.
Вартість деяких послуг "ПриватБанку" (інфографіка: privatbank.ua)
Як замовити доставку картки "ПриватБанку"
В цілому "ПриватБанк" здійснює оформлення карток різних типів. Деякі з них мають кредитні ліміти, інші є дебетовими:
- картка для виплат;
- студентська картка;
- соціальна картка;
- пенсійна картка.
Доступні також низка додаткових банківських карток (як фізичних, так і онлайн).
Картки від "ПриватБанку" (інфографіка: privatbank.ua)
Замовити оформлення та доставку перевипущеної пластикової картки (кредитної або дебетової) можна у "Приват24" (до 6 замовлень на рік незалежно від типу картки).
Послуга доступна для таких карток:
- картка "Універсальна";
- картка "Універсальна Gold";
- картка для виплат (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);
- картка для виплат Gold (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);
- картка "Ключ до рахунку".
У відділенні чи поштоматі "Нової пошти" картка може бути вже наступного після замовлення дня (якщо йдеться про доставку по Україні).
При замовленні за кордон, строк доставки становитиме:
- від 7 до 14 днів з "Новою поштою";
- від 7 до 30 днів з "Укрпоштою".
Нагадаємо, раніше у "ПриватБанку" попередили про можливі затримки з картковими операціями.
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