Міжнародні перекази за кілька хвилин: "ПриватБанк" переходить на новий стандарт SWIFT

П'ятниця 19 вересня 2025 12:10
UA EN RU
Міжнародні перекази за кілька хвилин: "ПриватБанк" переходить на новий стандарт SWIFT Фото: Грошові перекази (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"ПриватБанк" оголосив про перехід на міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить українцям швидше та зручніше здійснювати міжнародні фінансові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу банку.

Що зміниться для клієнтів

За даними банку, новий стандарт забезпечує:

  • миттєву обробку - перекази надходитимуть швидше завдяки автоматизації;
  • менше ризиків - знижується кількість повернень і блокувань через неточні дані;
  • зручне відстеження - статус платежу можна перевіряти у "Приват24";
  • повну прозорість - усі реквізити та комісії відображатимуться без прихованих платежів.

"Впровадження SWIFT ISO 20022 - це черговий важливий крок у розвитку платіжної інфраструктури "ПриватБанку". Ми прагнемо, щоб сервіси банку відповідали найвищим стандартам швидкості та зручності", - зазначила керівниця напряму переказів коштів "ПриватБанку" Марія Страшко.

Технологія SWIFT у "ПриватБанку"

"ПриватБанк" вже кілька років використовує технологію SWIFT gpi, яка дозволяє відстежувати міжнародні транзакції в режимі онлайн. Зараз понад 40% таких операцій проходять менш ніж за 5 хвилин, а більшість - протягом доби.

Стандарт ISO 20022 є обов’язковим у понад 200 країнах світу та застосовується провідними банками Європи, США та Азії. Він підвищує точність, зрозумілість і ефективність міжнародних фінансових операцій.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року українські банки знизили ліміт на грошові перекази з 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження стосуються як карткових переказів, так і операцій за IBAN. Водночас для клієнтів із підтвердженими доходами та волонтерів ліміти не діятимуть, а для клієнтів "високого" ризику залишаться на рівні 50 тисяч гривень. Щоб збільшити ліміт, потрібно надати документи про доходи чи волонтерську діяльність.

Також ми розповідали, за які грошові перекази в Україні не потрібно платити податки.

Новини
