Українцям надходять фейкові листи "від банку": чим небезпечна шахрайська схема

Деякі українці можуть отримати електронний лист з нібито адреси "Ощадбанку". Проте це - нова шахрайська схема.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

З якої адреси надходять шахрайські листи

"Увага, шахраї", - наголосив Наумов.

За його словами, останнім часом у мережі діє чергова шахрайська схема.

Йдеться про те, що деякі українці отримують e-mail повідомлення з адреси електронної пошти: ОЩАДБАНК <ledger@wallet.thebeautybarnepal.com>.

Який вигляд мають фейкові листи від буцімто "Ощадбанку"

Починаються шахрайські електронні листи так: "Потрібна додаткова інформація. З міркувань безпеки ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису".

Далі йдеться про те, що "відповідно до Регламенту UA 6/1005675 щодо ідентифікації клієнтів, який є частиною загальних умов здійснення банківських операцій, підписаних під час відкриття рахунку в ОЩАДБАНКУ, періодичне підтвердження особистих та контактних даних є обов'язковим".

"Нещодавно нам не вдалося підтвердити вашу особу та актуальність наданої інформації. У зв'язку з цим, починаючи з 21 квітня 2025 року, деякі функції вашого облікового запису будуть тимчасово недоступні до моменту оновлення необхідних даних", - повідомляється у фейковому повідомленні.

Зазначається, що для відновлення повного доступу, потрібно "надати додаткову інформацію".

"Процес підтвердження займає лише кілька хвилин і доступний за посиланням... З повагою, Команда ОЩАДБАНКУ", - підсумовується у листі шахраїв.

Як убезпечити себе від шахрайських схем

Наумов наголосив, що такі листи, звісно, "розсилає не команда "Ощадбанку". Їх розсилає "команда злочинців".

"Це зрозуміло хоча б з адреси, з якої розсилаються ці листи", - уточнив посадовець.

З огляду на ситуацію, що склалась, він звернувся до громадян із проханням:

бути обачливими (не варто, зокрема, переходити за незрозумілими або підозрілими посиланнями);

не вестися на подібні фішингові схеми (будь-яку отриману в мережі інформацію варто пильно перевіряти, не піддаватись емоційному бажанню "натиснути й дізнатись більше").

"Пильність - це найкращий спосіб убезпечити себе від шахрайств", - підсумував голови правління банку.

Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)