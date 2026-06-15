Прицільно вдарили вдруге: у ДСНС уточнили кількість загиблих рятувальників та їхні імена

У Харкові уточнили інформацію щодо жертв повторного російського удару по місцю ліквідації наслідків атаки. Внаслідок обстрілу загинули четверо рятувальників ДСНС та один фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка .

За словами Клименка, російські війська завдали повторного удару по цивільному підприємству в Харкові саме в той момент, коли на місці працювали рятувальники.

"За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці російського удару, коли ворог повторно вдарив прицільно по людях", - повідомив міністр.

Загиблі до останнього виконували свою роботу

У ДСНС назвали імена загиблих співробітників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко ;

; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко ;

; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький ;

; водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Крім того, ще дев'ять рятувальників отримали поранення.



Загиблі у Харкові співробітники ДСНС (фото: ДСНС України)

Голова ДСНС Андрій Даник наголосив, що загиблі до останнього виконували свій службовий обов'язок.

У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким загиблих та заявили, що пам'ять про рятувальників назавжди залишиться в історії служби.

Атака 15 червня

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Харкові. Під час ліквідації наслідків атаки окупанти повторно обстріляли місце події. Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих рятувальників.

Крім того, минулої ночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під удар потрапила Києво-Печерська лавра, де виникла пожежа Успенському соборі. Внаслідок удару також були пошкоджені житлові будинки, об'єкти культурної спадщини та цивільна інфраструктура. Кількість постраждалих у столиці становить щонайменше 30 осіб.

Під ударом опинилася й Київська область. У регіоні зафіксовано руйнування житлових будинків, серед постраждалих є дитина.