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Прицельно ударили второй раз: в ГСЧС уточнили количество погибших спасателей и их имена

13:00 15.06.2026 Пн
2 мин
Среди жертв повторного удара РФ по Харькову оказались не только чрезвычайники
aimg Татьяна Веремеева
Прицельно ударили второй раз: в ГСЧС уточнили количество погибших спасателей и их имена Фото: ГСЧС в Харькове (Getty Images)
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В Харькове уточнили информацию о жертвах повторного российского удара по месту ликвидации последствий атаки. В результате обстрела погибли четверо спасателей ГСЧС и один специалист по гражданской защите Харьковской ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины и министра внутренних дел Игоря Клименко.

По словам Клименко, российские войска нанесли повторный удар по гражданскому предприятию в Харькове именно в тот момент, когда на месте работали спасатели.

"По уточненной информации, погибли 4 спасателей ГСЧС и 1 специалист по гражданской защите Харьковской ОГА. Они работали на месте российского удара, когда враг повторно ударил прицельно по людям", - сообщил министр.

Погибшие до последнего выполняли свою работу

В ГСЧС назвали имена погибших сотрудников 6-й государственной пожарно-спасательной части Харькова:

  • командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
  • водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

Кроме того, еще девять спасателей получили ранения.

Прицельно ударили второй раз: в ГСЧС уточнили количество погибших спасателей и их имена
Погибшие в Харькове сотрудники ГСЧС (фото: ГСЧС Украины)

Председатель ГСЧС Андрей Даник отметил, что погибшие до последнего выполняли свой служебный долг.

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибших и заявили, что память о спасателях навсегда останется в истории службы.

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Атака 15 июня

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове. Во время ликвидации последствий атаки оккупанты повторно обстреляли место происшествия. Сначала сообщалось о пяти погибших спасателях.

Кроме того, минувшей ночью российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Под удар попала Киево-Печерская лавра, где возник пожар в Успенском соборе. В результате удара также были повреждены жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. Количество пострадавших в столице составляет по меньшей мере 30 человек.

Под ударом оказалась и Киевская область. В регионе зафиксированы разрушения жилых домов, среди пострадавших есть ребенок.

Кроме того, российская атака повредила Национальную киностудию имени Александра Довженко. В результате пожара была уничтожена самая большая и старейшая в Украине коллекция сценических костюмов.

По данным украинских властей, во время ночного обстрела Россия применила баллистические ракеты, в частности "Цирконы", а также ударные беспилотники. Всего по Украине было выпущено около 70 ракет и 611 дронов.

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