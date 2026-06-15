У Дніпрі атака РФ пошкодила Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)

Внаслідок чергової ворожої атаки в ніч на 15 червня у Дніпрі постраждав відомий Будинок органної та камерної музики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Миколи Лукашука у Facebook.

Як сильно постраждав Будинок органної музики

Посадовець розповів, що під час нічної атаки РФ постраждали:

і будівля Будинку органної та камерної музики;

і сам орган, розташований у ній.

У Будинку органної та камерної музики постраждали не лише вікна (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Лукашук уточнив, що цей інструмент встановили у залі Будинку органної та камерної музики ще у 1985 році.

Причому виготовила його спеціально для цього німецька компанія Sauer.

Пошкоджений інструмент, встановлений у Будинку органної та камерної музики Дніпра (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Очільник Дніпропетровської обласної ради повідомив також, що:

пошкоджений орган мав понад 2 тисячі труб і десятки регістрів ;

; його унікальне звучання "десятиліттями збирало повні зали" та "було добре відоме багатьом поколінням дніпрян".

Зала в Будинку органної та камерної музики після атаки РФ (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Наслідками ворожої атаки поділився також у своєму Instagram директор і художній керівник Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики Антон Чернета.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що будівля - суттєво пошкоджена.

"У результаті ракетного обстрілу міста Дніпро на початку 2 години ночі зазнав значних ушкоджень Будинок органної та камерної музики, пам'ятка архітектури національного значення", - розповів автор відео.

Він зауважив, що там "вибите все, що може бути вибите".

"Шибки, двері... Постраждав орган. І дуже сильно постраждав", - констатував Чернета.

Фрагмент постраждалого в Будинку органної та камерної музики інструмента (фото: facebook.com/MVLukashuk)

Територія навколо будівлі, за його словами, також "вщент зруйнована".

"Уламками від ракет посікло все, що можливо посікти... На превеликий жаль ситуація - критична", - повідомив директор і художній керівник Будинку органної та камерної музики.

Чи зможе Будинок органної музики працювати далі

Голова Дніпропетровської обласної ради розповів, що через численні пошкодження заклад поки що не зможе:

працювати у звичному режимі;

проводити концерти.

"Дуже сильно постраждав орган. Наразі працювати на ньому - буде неможливо", - підтвердив Чернета.

Він уточнив, що в цілому ситуація - просто "ахова".

"Так виглядає російський терор у реальному житті: пошкоджений орган, зупинена робота концертної зали, ще одна втрата для міста", - підсумував Лукашук.