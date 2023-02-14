Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ

Робота місії Міжнародного валютного фонду з перегляду моніторингової програми (SMP) з Україною розпочалася у понеділок у Варшаві. За інформацією джерел РБК-Україна, під час переговорів буде порушено питання і щодо підготовки нової кредитної програми для України.

Чинна програма була схвалена фондом у грудні минулого року терміном на 4 місяці. Вона не передбачає виділення кредитних коштів. SMP використовують у тих випадках, коли країна не в змозі реалізувати звичайну кредитну програму через внутрішню нестабільність або відсутність фінансових гарантій.

Фактично, за 4 місяці МВФ має відстежити, що відбувається з економікою, фінансами в Україні, наскільки ситуація є стійкою в умовах війни. Поки що за підсумками двох місяців результати позитивні. Україна впоралася практично зі всіма взятими зобов'язаннями.

Обіцянки виконані

До кінця січня, щоб показати прогрес, необхідно було виконати п'ять структурних маяків. Джерела видання в уряді підтвердили, що всі вони виконані. Підготовлено та подано до Ради законопроекти про скасовування мораторію на проведення податкових перевірок, скасовування спрощеного режиму оподаткування (пільгова ставка 2% з доходу для бізнесу) та про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Призначено наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Крім того, розроблено концепцію ліквідації бюджетних заборгованостей протягом 2023 року, визначено напрями щодо реформування системи соцзахисту для надання адресної допомоги населенню та проведено консультації з МВФ щодо діагностики банків.

Програма SMP не складна і виконати її умови, за бажання, проблем не становило, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Маяки були за тими напрямками, за якими Україна "завинила" ще в попередніх програмах – я про ситуацію з корпоративним управлінням "Нафтогазу". І ті, які не вимагають багато часу для виконання, бо вже робилися раніше – повернути колишній рівень податків та розробити методологію оцінки якості активів банків", – зазначив експерт.

Є шанс, що МВФ визнає виконання умов, що, мабуть, буде вперше в історії співпраці України з фондом, каже Паращій. Річ у тім, що Україна вчасно виконувала умови МВФ лише на початку співробітництва у 90-х роках. Тоді як у наступні роки маяки часто переносилися за термінами та коригувалися.

Зараз, враховуючи темпи роботи, можна сподіватися, що очікування української сторони виправдаються і в другому кварталі може бути укладена нова програма вже з наданням кредитних коштів. У всякому разі, голова НБУ Андрій Пишний говорить про нову програму вже в другому кварталі.

За інформацією РБК-Україна, такі самі очікування і у Мінфіну. Щоправда, голова відомства Сергій Марченко відмовився коментувати цю тему перед виїздом до Варшави.

Голова НБУ Андрій Пишний (Фото: прес-служба Нацбанку)

Джерела видання, знайомі з процесом переговорів із МВФ, зазначають, що програма SMP зробила свою справу. "Україні (для кредитної програми – ред.) потрібен достовірний (credible) прогноз, фіскальна рамка та боргова стійкість (debt sustainability). Це складно, але не неможливо під час війни. Саме моніторингова програма мала допомогти вирішити ці питання, а також показати МВФ, що країна контролює весь процес і має інституційну здатність виконувати програму", – сказав співрозмовник.

Нова програма може запрацювати у квітні

Очікується, що кредит МВФ буде залучено за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Україна не раз вдавалася до такої програми – востаннє 2015 року. У грудні 2018 року Україна перейшла на програми stand-by, з 2022 року – на інструмент екстреного фінансування (RFI), отримавши 2,7 млрд доларів двома траншами.

Поки що немає достатньої інформації, щоб говорити, якими будуть вимоги нової програми, зазначив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Проте, є розуміння, що Україна вийшла на новий етап. "Рік тому був повний шок і фіксація всього, перш за все, курсу та облікової ставки в 10%. Потім прийшло розуміння, що війна не на "2-3 тижні" і довелося міняти під це політику, коригувати курс та ставку. Зараз етап, коли війна не є перешкодою для реформ", – заявив Демків у коментарі РБК-Україна.

Ключовими темами для переговорів у процесі підготовки нової програми, на думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, стануть ті, що перебувають у центрі уваги поточної моніторингової програми.

"Звичайно ж, ключове питання – це питання бюджету, адже сума кредиту, яку МВФ узгоджуватиме, визначатиметься саме потребами державного бюджету. Тому МВФ захоче переконатися, що уряд вжив достатніх заходів, щоб мінімізувати ухилення від сплати податків та митних платежів", – наголосив експерт.

Для покриття дефіциту бюджету Україні 2023 року потрібно 38 млрд доларів. ЄС протягом року виділить 18 млрд євро, а США - 9,9 млрд доларів. Не виключено, що потреба у грошах буде більшою, коли підрахують розмір втрат від обстрілів об'єктів енергетики.

В рамках нової програми, ймовірно, активно обговорюватиметься і питання обмінного курсу, вважає Ваврищук. "МВФ поки навряд чи наполягатиме на ослабленні курсу гривні, проте захоче мати розуміння тимчасових рамок поступового переходу до гнучкості курсоутворення. Ймовірно, йтиметься про підготовку до такого кроку у 2024 році", - зазначив експерт.

Він також переконаний, що у фокусі буде фінансовий сектор, оскільки для МВФ важливо розуміти, що банківська система готова підтримати економічне відновлення, а для цього має бути платоспроможною. Таким чином, перевірка НБУ банків, передусім системних, щодо достатності капіталу буде одним із завдань у рамках нової програми.

Крім того, не можна виключати, що у кредитній програмі не йтиметься про тарифоутворення та призначення голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ), якщо його не призначать до кінця березня, як було обіцяно у програмі SMP.

Міністр фінансів Сергій Марченко (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Але найголовніше, щоб умови були здійсненні для України, оскільки кошти МВФ будуть надзвичайно важливими з огляду на рекордну дірку в бюджеті, зазначив Паращій. "Отже, бажано, щоб фінансування за новою програмою не затримувалося через невиконання Україною зобов'язань. Відповідно, хотілося б, щоб нова програма не містила нереальних зобов'язань", – вважає він.

Поки що розмір кредиту, на який Україна розраховує, чиновники не називають. Влітку минулого року колишній глава НБУ Кирило Шевченко говорив про 15-20 млрд доларів. Але навіть якщо розмір програми буде на нижньому рівні цієї суми, то перший транш буде досить великим. Зазвичай він становить близько 30% загальної суми – це близько 5 млрд доларів (у 2023 році МВФ потрібно буде повернути 2,758 млрд доларів за попередніми програмами). Інші кошти розподіляються на три роки – середній термін дії програми.

За підсумками роботи місії у Варшаві стане ясно, наскільки укладання нової програми можливе вже до квітня. У березні ще буде потрібно звірити деякі індикативні показники. Якщо очікування виправдаються і розпочнеться робота з підготовки програми EFF, перший транш може бути отриманий відразу після затвердження її радою директорів МВФ. Щоправда, якщо не буде попередніх умов. У відносинах з Україною зазвичай такі умови встановлювалися за якимись принциповими вимогами, виконання яких затягувалося за колишніми програмами.