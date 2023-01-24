Уряд призначив членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Серед них - двоє від держави, четверо - незалежні.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Від держави призначений заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики Наталя Бойко. Незалежними членами стали. 1. Анфіннсен Тор Мартін (Норвегія), 62 роки, 31 рік досвіду в норвезькій державній видобувній компанії Equinor (Statoil) від менеджера з продажів до старшого віце-президента. Є старшим радником в консалтинговій компанії Boston Consulting Group, є членом наглядових рад 5 компаній, в тому числі міжнародного енерготрейдера Danske, Eurogas, газової електростанції Dublin Bay Power.

2. Маріно Ентоні (США, Канада), 62 роки, 38 років досвіду у видобутку нафти та газу від інженера до президента та генерального директора. З 2012 року виконавчий директор, а з 2016 року президент та гендиректор Vermilion Energy (міжнародна компанія з розвідки та видобутку з капіталізацією 4 млрд долларів). Раніше працював у наглядових радах 6 компаній.

3. Хуквей Річард (Великобританія), 61 рік, 37 років досвіду у трейдингу вуглеводнів та фінансах, з них 33 роки у компанії BP, в тому числі на посадах фінансового директора низки бізнес дивізіонів, та операційного директора групи з ІТ рішень та управління ланцюгом постачання. Випускник Манчестерського університету та Стенфорду. Працював директором у раді директорів французької компанії атомної генерації EDF, є членом наглядових рад провідної світової компанії зі зберігання нафтопродуктів Royal Vopak N.V., роздрібної енергетичної компанії Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії (UKAEA).

4. Людо ван дер Хейден (Бельгія), 72 роки, PhD Єльського університету (1979р.), професор бізнес-школи INSEAD (Франція), науковець та викладач з досвідом викладання стратегії та корпоративного управління 42 роки, з них 9 років у Єльському університеті та 33 роки у INSEAD, є членом наглядових рад 5 компаній та бізнес-асоціацій. Має понад 20 років безперервної роботи з нафтогазовими компаніями Раніше РБК-Україна повідомляло, що до списку претендентів на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшло 20 осіб.