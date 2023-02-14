Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ

Работа миссии Международного валютного фонда по пересмотру мониторинговой программы (SMP) с Украиной началась в понедельник в Варшаве. По информации источников РБК-Украина, в ходе переговоров будет поднят вопрос и по подготовке новой кредитной программы для Украины.

Действующая программа была одобрена фондом в декабре прошлого года сроком на 4 месяца. Она не предполагает выделения кредитных средств. SMP используются в тех случаях, когда страна не в состоянии реализовать обычную кредитную программу из-за внутренней нестабильности или отсутствия финансовых гарантий.

Фактически, за 4 месяца МВФ должен отследить, что происходит с экономикой, финансами в Украине, насколько ситуация устойчива в условиях войны. Пока по итогу двух месяцев результаты позитивные. Украина справилась практически со всеми взятыми обязательствами.

Обещания выполнены

До конца января, чтобы показать прогресс, необходимо было выполнить пять структурных маяков. Источники издания в правительстве подтвердили, что все они выполнены. Подготовлены и поданы в Раду законопроекты об отмене моратория на проведение налоговых проверок, отмене упрощенного режима налогообложения (льготная ставка 2% с дохода для бизнеса) и о применении регистраторов расчетных операций (РРО). Назначен наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, разработана концепция ликвидации бюджетных задолженностей в течение 2023 года, определены направления по реформированию системы соцзащиты для предоставления адресной помощи населению и проведены консультации с МВФ по вопросу диагностики банков.

Программа SMP не сложная и выполнить ее условия, при желании, проблем не составляло, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Маяки были по тем направлениям, по которым Украина "провинилась" еще в предыдущих программах – я о ситуации с корпоративным управлением "Нафтогаза". И те, которые не требуют много времени для выполнения, потому что уже делались раньше – вернуть прежний уровень налогов и разработать методологию оценки качества активов банков", – отметил эксперт.

Есть шанс, что МВФ признает выполнение условий, что будет, пожалуй, впервые в истории сотрудничества Украины с фондом, говорит Паращий. Дело в том, что Украина вовремя выполняла условия МВФ лишь в начале сотрудничества в 90-х годах. Тогда как в последующие годы маяки зачастую переносились по срокам и корректировались.

Сейчас, учитывая темпы работы, можно надеяться, что ожидания украинской стороны оправдаются и во втором квартале может быть заключена новая программа, уже с предоставлением кредитных средств. Во всяком случае глава НБУ Андрей Пышный говорит о новой программе уже во втором квартале.

По информации РБК-Украина, такие же ожидания и у Минфина. Правда, глава ведомства Сергей Марченко отказался комментировать эту тему перед выездом в Варшаву.

Глава НБУ Андрей Пышный (Фото: пресс-служба НБУ)

Источники издания, знакомые с процессом переговоров с МВФ, отмечают, что программа SMP сделала свое дело. "Украине (для кредитной программы - ред.) нужен достоверный (credible) прогноз, фискальная рамка и долговая устойчивость (debt sustainability). Это сложно, но не невозможно во время войны. Как раз мониторинговая программа должна была помочь решить эти вопросы, а также показать МВФ, что страна контролирует весь процесс и имеет институциональную способность выполнять программу", – сказал изданию собеседник.

Новая программа может заработать в апреле

Ожидается, что кредит МВФ будет привлечен по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Украина не раз прибегала к такой программе – в последний раз в 2015 году. В декабре 2018 года Украина перешла на программы stand-by, с 2022 года – на инструмент экстренного финансирования (RFI), получив 2,7 млрд долларов двумя траншами.

Пока нет достаточной информации, чтобы говорить, какими будут требования новой программы, отметил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Однако есть понимание, что Украина вышла на новый этап. "Год назад был полный шок и фиксация всего, прежде всего, курса и учетной ставки в 10%. Потом пришло понимание, что война не на "2-3 недели" и пришлось менять под это политику, корректировать курс и ставку. Сейчас этап, когда война не является препятствием для реформ", – заявил Демкив в комментарии РБК-Украина.

Ключевыми темами для переговоров в процессе подготовки новой программы, по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, станут те, которые находятся в центре внимания текущей мониторинговой программы.

"Конечно же, ключевой вопрос – это вопрос бюджета, ведь сумма кредита, которую МВФ будет согласовывать, будет определяться именно потребностями государственного бюджета. Поэтому МВФ захочет удостовериться, что правительство приняло достаточные меры, чтобы минимизировать уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей", – отметил эксперт.

Для покрытия дефицита бюджета Украине в 2023 году нужно 38 млрд долларов. ЕС в течение года выделит 18 млрд евро, а США - 9,9 млрд долларов. Не исключено, что потребность в деньгах будет больше, когда подсчитают размер потерь от обстрелов объектов энергетики.

В рамках новой программы, вероятно, будет активно обсуждаться и вопрос обменного курса, полагает Ваврищук. "МВФ пока вряд ли будет настаивать на ослаблении курса гривны, однако захочет иметь понимание временных рамок постепенного перехода к гибкости курсообразования. Вероятно, речь пойдет о подготовке к такому шагу в 2024 году", – отметил эксперт.

Он также убежден, что в фокусе будет финансовый сектор, поскольку для МВФ важно понимать, что банковская система готова поддержать экономическое восстановление, а для этого должна быть платежеспособной. Таким образом, проверка НБУ банков, прежде всего системных, на предмет достаточности капитала будет одной из задач в рамках новой программы.

Кроме того, нельзя исключать, что в кредитной программе не будет идти речь о тарифообразовании и назначении главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), если его не назначат до конца марта, как было обещано в программе SMP.

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Но самое главное, чтобы условия были выполнимы для Украины, поскольку средства МВФ будут чрезвычайно важны, учитывая рекордную дыру в бюджете, отметил Паращий. "Так что желательно, чтобы финансирование по новой программе не задерживалось из-за невыполнения Украиной обязательств. Соответственно, хотелось бы, чтобы новая программа не содержала нереальных обязательств", – считает он.

Пока размер кредита, на который Украина рассчитывает, чиновники не называют. Летом прошлого года бывший глава НБУ Кирилл Шевченко говорил о 15-20 млрд долларов. Но если даже размер программы будет на нижнем уровне этой "вилки", то первый транш будет достаточно крупным. Обычно он составляет порядка 30% общей суммы – это около 5 млрд долларов (в 2023 году МВФ нужно будет вернуть 2,758 млрд долларов по предыдущим программам). Остальные средства распределяются на три года – средний срок действия программы.

По итогу работы миссии в Варшаве станет ясно, насколько заключение новой программы возможно уже к апрелю. В марте еще нужно будет сверить некоторые индикативные показатели. Если ожидания оправдаются и начнется работа по подготовке программы EFF, первый транш может быть получен сразу же после утверждения ее советом директоров МВФ. Правда, если не будет предварительных условий. В отношениях с Украиной обычно такие условия устанавливались по каким-то принципиальным требованиям, выполнение которых затягивалось по прежним программам.