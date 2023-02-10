"Гарна цифра": голова НБУ озвучив очікування від нової програми з МВФ
Україна розраховує на укладання нової програми Міжнародним валютним фондом на початку другого кварталу 2023 року. Очікується велика сума фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НБУ Андрія Пишного виданню Lb.ua.
"Я дуже обережний в озвучуванні будь-яких конкретних дат і обсягів фінансування, коли мова йде про складний багаторівневий процес з МВФ. Це тонка матерія. Маю власне бачення суми і можу сказати, що це гарна цифра", - сказав він.
За його словами, в Україні поставили завдання вийти на укладання нової програми з фінансуванням на початку ІІ кварталу.
"Працюємо над цим. Вже в цьому місяці розпочнеться робота з місією МВФ для проведення першого перегляду Моніторингової програми. Ми розраховуємо в межах місії провести також перші дискусії щодо контуру нової програми", - додав Пишний.
Нагадаємо, в грудні Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.
Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів.