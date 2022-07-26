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Украина намерена заключить сделку с МВФ на 15-20 млрд долларов

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Киев, Вторник 26 июля 2022 21:43
Украина намерена заключить сделку с МВФ на 15-20 млрд долларов Фото: глава Нацбанка Кирилл Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина до конца года намерена заключить сделку с Международным валютным фондом (МВФ) на 15-20 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацбанка Кирилла Шевченко, которого цитирует Reuters.

Как заявил глава НБУ во время визита в Лондон, он надеется договориться о своп-линии с Банком Англии в течение нескольких недель, хотя и не уточнил на какую сумму. По его словам, Киев уже направил запрос на дополнительное финансирование от МВФ.

Шевченко отметил, что надеется на программу объемом до 20 млрд долларов на два или три года в форме резервного соглашения (stand-by) или механизма расширенного финансирования (EFF). Сделка на 20 млрд станет второй по величине действующим в настоящее время кредитом МВФ после Аргентины.

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны. Я надеюсь начать новую программу в этом году", - почеркнул он.

Он также добавил, что эта программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику Украины. Чтобы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ пока не готов к решительным шагам по новой программе с учетом войны России против Украины.

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