МВФ ухвалив Моніторингову програму, що спрямована на підтримку фінансової стабільності України

Керівництво Міжнародного валютного фонду ухвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України. Вона спрямована на підтримку макроекономічної та фінансової стабільності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Моніторингова програма базується на рамкових макроекономічних параметрах, що погоджені з МВФ. Вона спрямована на допомогу нашій країні у підтримці макроекономічної та фінансової стабільності. Ця програма передбачає низку заходів, що направлені на посилення мобілізації доходів держбюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості та ефективності управління в секторі державних підприємств.

"З огляду на наявність макроекономічної рамки, підтвердженої МВФ, Україна розраховує, що затвердження програми зможе надати нашим партнерам упевненість та оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та державному бюджеті", - сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Він додав, що таким кроком керівництво МВФ підтвердило свою рішучу підтримку народу України у надскладних умовах повномасштабної війни з Росією. За його словами, Нацбанк готовий виконати всі взяті на себе зобов’язання за програмою.

Повідомляється, що в рамках оновлення стратегії фінансового сектору Нацбанк разом з експертами МВФ розробить принципи оцінки якості активів та проведення стрес-тестів для банків. Це один із структурних маяків Моніторингової програми для України. Програма також передбачає комплекс заходів для стримування емісійного фінансування бюджету наступного року.

Зазначено, що програма має чотиримісячний період виконання та не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, проте вона є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.