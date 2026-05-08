Присутність українських воїнів у Курській області зберігається, - Сирський

Він наголосив, що Сили оборони зривають ворожі плани, стійко утримують рубежі та самі проводять активні дії за сприятливих умов.

"Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії - наша присутність у Курській області зберігається", - розповів генерал.

Сирський зауважив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Він розповів, що це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат та відновлювати позиції.

Фото: українські воїни досі виконують завдання на території РФ (інфографіка РБК-Україна)

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше тисячу солдатів убитими та пораненими.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у квітні кількість мідлстрайків на відстань понад 20 кілометрів зросла вдвічі порівняно з березнем та вчетверо - у порівнянні з лютим.

Також нещодавно ЗСУ вперше змогли взяти під контроль російську позицію за допомогою безпілотників і НРК без участі піхоти.