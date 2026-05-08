UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Присутність українських воїнів у Курській області зберігається, - Сирський

19:21 08.05.2026 Пт
2 хв
Генерал також назвав щоденні втрати у російській армії
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)

Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: РФ терміново розгортає ще 4 полки та 162 батареї для протидії українським дронам, - Сирський

Він наголосив, що Сили оборони зривають ворожі плани, стійко утримують рубежі та самі проводять активні дії за сприятливих умов.

"Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії - наша присутність у Курській області зберігається", - розповів генерал.

Сирський зауважив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Він розповів, що це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат та відновлювати позиції.

Фото: українські воїни досі виконують завдання на території РФ (інфографіка РБК-Україна)

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше тисячу солдатів убитими та пораненими.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у квітні кількість мідлстрайків на відстань понад 20 кілометрів зросла вдвічі порівняно з березнем та вчетверо - у порівнянні з лютим.

Також нещодавно ЗСУ вперше змогли взяти під контроль російську позицію за допомогою безпілотників і НРК без участі піхоти.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.

Зазначимо, нещодавно Сирський заявив, що головним завданням української армії є максимальне збереження життів бійців. За його словами, цього вдається досягати завдяки використанню сучасних технологій та ефективному вишколу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курська областьЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський