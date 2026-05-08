Присутствие украинских воинов в Курской области сохраняется, - Сырский

Украинские военные до сих пор выполняют задачи на территории Курской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Он отметил, что Силы обороны срывают вражеские планы, стойко удерживают рубежи и сами проводят активные действия при благоприятных условиях.
"Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России - наше присутствие в Курской области сохраняется", - рассказал генерал.
Сырский отметил, что залог успеха заключается в активной обороне и инициативе на поле боя. Он рассказал, что это позволяет истощать врага, наносить ему максимальные потери и восстанавливать позиции.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что вражеская армия ежедневно теряет по меньшей мере тысячу солдат убитыми и ранеными.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в апреле количество мидлстрайков на расстояние более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и вчетверо - по сравнению с февралем.
Также недавно ВСУ впервые смогли взять под контроль российскую позицию с помощью беспилотников и НРК без участия пехоты.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ сообщил, что в марте роботизированные комплексы выполнили на 50% больше задач, чем в феврале.
Отметим, недавно Сырский заявил, что главной задачей украинской армии является максимальное сохранение жизней бойцов. По его словам, этого удается достигать благодаря использованию современных технологий и эффективной выучке.