РФ терміново розгортає ще 4 полки та 162 батареї для протидії українським дронам, - Сирський

Російська армія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем РФ.

На 2026 рік Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до безпілотників різних типів.

Також противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Українське командування це аналізує та враховує у власному плануванні.



"Водночас ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю", - повідомив головком.

За його словами, фактично росіяни масштабують свої війська безпілотних сил, копіюючи українські технічні, тактичні й організаційні рішення. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях.

"Попри всі виклики, ми продовжуємо утримувати ініціативу та задавати темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії", - зазначив Сирський.

Так, лише протягом квітня українськими безпілотними комплексами:

виконано майже 357 тисяч бойових завдань;

уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей - це на 2% більше, ніж у березні;

подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;

засобами Middle Strike на дистанції 20-250 км уражено 424 об’єкти противника.

Окрім того, головком зазначив, що сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів.

"Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів", - додав він.

Під час щомісячної наради з питань розвитку БпС окремо обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та обмінялися досвідом ефективної бойової роботи. Зокрема, щодо застосування дронів-перехоплювачів для прикриття піхотних груп.

Серед ключових завдань - підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ.